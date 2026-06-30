Все четыре аэропорта Москвы временно закрыты: Росавиация ввела ограничения на полеты
Росавиация: Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский под ограничениями
Фото: [Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко]
Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов во всех четырех аэропортах московского авиаузла — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Об этом сообщили в Росавиации. Причины закрытия столичных аэропортов в официальном сообщении не раскрываются.
Пассажирам, планирующим вылет или прибытие в московский авиаузел, рекомендуется уточнять статус рейсов на сайтах аэропортов и у авиакомпаний-перевозчиков. Сроки возобновления работы аэропортов пока не называются.
Напомним, ночью на территории Московской области объявляли ракетную опасность. Об этом сообщали в РСЧС Подмосковья.