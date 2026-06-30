Вдовец с пруда: пернатый обитатель «ЗиО-Подольск» предпочел тоску новой паре

На пруду подольского машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» разыгралась драма, пишет REGIONS . Лебедь, потерявший самку в прошлом году, отказался от новой спутницы, которую привезли из питомника, и предпочел остаться в одиночестве на том же участке водоема, где жил с прежней парой. Сотрудники предприятия теперь ежедневно навещают птицу, а ее история стала местной легендой.

Водоем у завода «ЗиО-Подольск» уже много лет служит домом для лебедей, уток и даже черепах. За птицами, ставшими любимцами сотрудников, здесь наблюдают с особым трепетом. Однако в этом году история обитателей пруда обернулась неожиданным сюжетом.

В прошлом году самец лебедя потерял свою пару. Работники, привыкшие видеть птиц исключительно вдвоем, заметили, что пернатый вдовец тоскует. Тогда руководство предприятия решило помочь: в начале лета в пруд выпустили молодую здоровую самку из специализированного питомника. Но лебедь проявил характер. Он не ответил на знаки внимания «гостьи» и, несмотря на ее присутствие, остался держаться на том же участке водоема, где прежде обитал с прежней спутницей.

Руководитель направления по культуре безопасности Екатерина Кирсанова пояснила: сотрудники стремились помочь птице преодолеть одиночество, привыкнув видеть лебедя исключительно в паре. Однако случай наглядно показал глубину привязанности в животном мире. Самец проявил себя как истинный романтик. Теперь в планах предприятия — создавать для него максимально комфортные условия, где он остается главным обитателем пруда.

Сейчас сотрудники завода ежедневно навещают лебедя, подкармливают специализированным кормом и наблюдают за его состоянием. Эта история, по словам работников, уже стала местной легендой. Она напоминает, что верность и глубокие чувства свойственны не только человеку, но и животным.