Слухи о переменах: в СФР пояснили порядок выплат пенсий для жителей Подмосковья с 1 июля

В Социальном фонде России опровергли слухи об изменении порядка выплаты пенсий для жителей Москвы и Московской области с 1 июля 2026 года. Как пояснили REGIONS в профильном подразделении СФР, нововведения касаются исключительно банковской сферы и перевода средств на карты национальной платежной системы «Мир», а сам механизм начисления пенсий остается прежним.

Ранее в федеральных СМИ появилась информация о грядущих переменах в перечислении пенсий на банковские карты. В Социальном фонде поспешили успокоить граждан: изменения не затрагивают порядок начисления и выплаты пенсионных средств. Все нововведения относятся к банковскому сектору и правилам зачисления денег на пластиковые карты.

С 1 июля государственные выплаты, включая пенсии, будут поступать исключительно на карты национальной платежной системы «Мир». Кроме того, ужесточаются требования к проверке данных получателя: средства должны зачисляться строго на счет, открытый на имя самого пенсионера. Эти меры призваны защитить граждан от мошеннических действий и пресечь незаконные операции.

Для тех, кто получает пенсию через «Почту России» или наличными в отделениях банков, ничего не меняется. Если пенсия уже приходит на карту «Мир», оформленную на имя получателя, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется — выплаты будут поступать в привычном режиме.

Обладателям карт Visa и Mastercard банки обязаны обеспечить бесплатный переход на «Мир». Чаще всего кредитная организация самостоятельно выпускает новый платежный инструмент, привязанный к тому же счету, и обращаться в Социальный фонд для этого не нужно. Если же при замене карты меняется номер счета, пенсионерам рекомендуют проконсультироваться в своем банке.