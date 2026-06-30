Европейский зной +45 движется на восток: когда жара дойдет до Москвы и Подмосковья

Европа задыхается от рекордного зноя до +45 градусов — Франция, Испания и Италия бьют температурные максимумы. Теперь раскаленный антициклон, названный метеорологами «омега-блоком», смещается на восток. Ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал URA.RU , когда жара доберется до России и каких температур ждать в Москве и на юге страны.

Причиной экстремального зноя в Европе стал мощный антициклон, заблокировавший движение воздушных масс из Африки. Метеорологи называют это явление «омега-блоком» — из-за схожести атмосферных фронтов с греческой буквой Ω. Во Франции воздух прогрелся до 44,3 градуса, в Испании — до 45,1. Италия объявила красный уровень опасности в 17 городах. Жара добралась также до Великобритании и Германии.

Однако, по словам синоптика Александра Ильина, с 30 июня в Центральной Европе температура пошла на спад, а циклон двинулся дальше на восток, накрывая Венгрию, Сербию, Польшу, Румынию, Хорватию, Словакию и Боснию. Красный уровень опасности сохраняется в этих странах и в отдельных районах Швейцарии.

Дойдет ли зной до России? Ильин пояснил: воздушные массы, проходя над Черным морем, потеряют около 10 градусов. Поэтому на юге страны в ближайшие дни ожидается +31…+36 градусов. Москва тоже попадет под влияние европейского антициклона. По прогнозам «Метео-ТВ», жара с температурой выше +25 градусов продержится в столице с 30 июня до конца четверга, 2 июля.