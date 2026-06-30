Богатство за минуту: россиянка опробовала африканскую магию после загадочного случая на ЧМ

Кадры с Чемпионата мира по футболу облетели планету: болельщик сборной Ганы раздувает с трибуны белый порошок, чтобы колдовством помочь команде. Африканист Александр Зданевич объяснил феномен магии джуджу, а журналистка «Комсомольской правды» решила проверить на себе один из популярных ритуалов — заказала обряд на богатство у жрицы Ифа. Что из этого вышло — в материале KP.RU .

Болельщик из Ганы Кайлани Ибрагим стал национальным героем после того, как его магический порошок — смесь трав, корней, яичной скорлупы и талька — помог сборной выйти в плей-офф. На африканском континенте магия тесно вплетена в повседневность. Как объяснил доцент СПбГУ Александр Зданевич, для традиционной африканской культуры колдовство — не потусторонний ужас, а способ взаимодействия с миром. Болезнь, засуха или успех никогда не считаются случайностью.

В странах Африки распространен синдром Коро — страх превращается в ложные физические ощущения. Весной в Танзании и Мозамбике разразились беспорядки: людей убивали за «кражу пенисов» через прикосновение. Медики обследовали жалующихся и не нашли аномалий — это была массовая паника.

Журналистка решила испытать африканскую магию на себе. В России нашлись онлайн-сообщества поклонников системы ифа — древнего гадания народа йоруба. Жрица Ольга за 2500 рублей провела ритуал за 60 секунд: зажгла свечи обычной зажигалкой из супермаркета и прочитала молитву об изобилии. Через пару часов знакомый вернул старый долг — критическое мышление напомнило, что именно на таких совпадениях держится магическая индустрия.

Цены на услуги впечатляют: бабалаво из Красноярска предлагал порошок «для привлекательности» по 10 000 рублей за пакетик, рекомендовал минимум четыре штуки. Состав — тайна.

В Бенине День вуду — национальный праздник, его практикуют 60% населения. В Того на рынке Акодессева продают черепа обезьян и зелья для всех случаев жизни. В ЮАР работают до 200 тысяч духовных целителей. В Демократической Республике Конго детей выгоняют на улицу, обвиняя в колдовстве. А с начала двухтысячных в Танзании и Мозамбике участились убийства альбиносов — их органы продают для «ритуалов богатства» по цене до $75 000 за комплект.

Ранее сообщалось, что африканский шаман нечаянно проклял сборную Турции.