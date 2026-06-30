Школа СССР против ЕГЭ: почему споры об образовании не утихают годами

Дискуссия о том, какое образование лучше — советское или современное, продолжается десятилетиями. Сторонники прежней системы ценят ее за фундаментальность, а защитники новой уверены, что школа обязана адаптироваться под мышление цифрового поколения. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разбиралось в доводах обеих сторон.

За советскую модель: ум и фундаментальность

Руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков уверен, что система СССР развивала мышление, а не просто прикладные навыки. Ее наработки успешно переняли Финляндия, Великобритания и Китай. Эксперт напоминает, что в 2023 году президент Владимир Путин заявлял о необходимости возврата к проверенным дореволюционным и советским стандартам.

Историк Александр Широкорад добавляет: советские учебники физики и математики были лучшими в мире. Доказательство силы системы — тысячи ученых из СССР, которые после 1991 года мгновенно нашли себя в зарубежной науке и бизнесе.

За современные реформы: цифровизация и гибкость

Профессор МГИМО Александр Стоппе подчеркивает: поколение Z мыслит иначе. Современные подростки не удерживают внимание дольше пяти минут и привыкли искать все в сети, поэтому школа обязана внедрять цифровые форматы и развивать многозадачность.

Среди минусов советского образования эксперты называют слабое знание языков, оторванность от практики и упор исключительно на естественные науки. В 2020-х годах споры стали мягче: достижения СССР признаются, но старая модель уже не отвечает реалиям цифрового мира.