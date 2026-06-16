«ChatGPT нам сказал, что виза не нужна»: россиянин с семьей застрял в аэропорту и потерял 50 тысяч

33-летний российский путешественник вместе с супругой и тремя детьми отправился в большое летнее путешествие по Евразии. Сначала семья добралась на машине до Грузии, где оставила автомобиль и отдохнула, а затем направилась в Стамбул, откуда планировала вылететь в Северную Македонию. Однако в аэропорту сотрудница авиакомпании потребовала предъявить визу, пишут в Telegram-каналах.

Турист показал переписку с ChatGPT, в которой нейросеть сообщила, что виза не нужна. В ответ сотрудница предъявила официальное постановление: с 15 марта 2022 года для граждан России въезд в Северную Македонию возможен только при наличии шенгенской визы или заранее оформленного электронного разрешения.

Семье пришлось срочно менять маршрут — они купили билеты в Боснию и Герцеговину, куда россиянам виза не требуется. Из-за смены планов финансовые потери составили около 50 тысяч рублей. Путешественники призвали не доверять нейросетям в вопросах визовых правил и всегда проверять информацию в официальных источниках.