ChatGPT неожиданно перестал отвечать пользователям по всему миру

Вечером 19 июля пользователи по всему миру столкнулись с массовым сбоем в работе ChatGPT. По данным Downdetector, более 70 тысяч человек сообщили, что чат-бот перестал загружать историю переписок и отвечать на запросы. В OpenAI подтвердили проблемы и оперативно начали их устранение — на данный момент сервис функционирует штатно.

Неполадки затронули Россию, США, Великобританию, Германию, Францию и другие страны. Пользователи жаловались, что интерфейс не реагировал на ввод текста, а диалоги перестали отображаться. В OpenAI признали факт сбоя и заверили, что работа по восстановлению ведется. К настоящему моменту доступ к чат-боту восстановлен.

Ранее на этой неделе аналогичные проблемы наблюдались у игрового сервиса Steam — 14 июля пользователи из США, Канады, Бразилии и Европы сообщали о трудностях с входом в аккаунты и запуском игр. Причины обоих инцидентов не уточняются.