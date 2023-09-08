Чебурашка посетил избирательные участки в Подмосковье
Фото: [Мособлизбирком]
Чебурашка посетил избирательные участки в Подмосковье. Об этом сообщает Мособлизбирком.
«На один из избирательных участков в Химках пришел Чебурашка», - говорится в сообщении комиссии.
РИАМО сообщает, что мультперсонаж посетил и избирательный участок в Лыткарино, который был организован во Дворце культуры «Мир». Там он поинтересовался ходом проведения голосования, пообщался с избирателями и членами избирательной комиссии. Также он выразил уверенность в том, что выборы в Подмосковье пройдут справедливо и в соответствии с законодательством.