Чебурашка украшает парки: в Егорьевске украсили елку шарами с гуслицкой росписью

В парке «200 лет Егорьевску» установили необычную новогоднюю елку — ее украсили 20 шарами с традиционной гуслицкой росписью. Игрушки вручную расписали сотрудники культурных учреждений города.

Идея оформления связана с символом егорьевского парка — Чебурашкой. По словам представителей Управления культуры, персонаж «вдохновился» местной историей и «выбрал» гуслицкие узоры для праздничного украшения.

Полюбоваться елкой можно уже сейчас, а официальное открытие зимнего сезона пройдет 1 декабря в 18:30 — вместе с зажжением праздничных огней.

В это же время парк «Пегас» проводит традиционный конкурс новогодних игрушек. Работы принимают до 27 ноября в Центре культуры и досуга «Пегас». Возрастное ограничение: 0+.