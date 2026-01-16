«Чебурашка» — враг детства? Депутаты ополчились на ушастый символ СССР
«ъ»: успешный «Чебурашка» стал объектом жесткой критики в Госдуме
В Государственной Думе состоялось обсуждение состояния российского кинематографа на заседании комитета по культуре. Одной из тем дискуссии стал фильм «Чебурашка», который был одним из лидеров новогоднего кинопроката, пишет «Ъ».
Депутат Иван Мусатов заявил, что не все инакомыслящие кинодеятели покинули страну, и некоторые из них теперь занимаются созданием сказочных историй. По его мнению, таких деятелей необходимо выявлять и подвергать проверке. Он также высказался против практики распределения средств на кинофильмы «между своими».
Актер Дмитрий Певцов выразил несогласие с подобным подходом к финансированию. Он отметил, что качественным и содержательным кинолентам сложно найти инвесторов, в отличие от таких коммерчески успешных проектов, как «Чебурашка». При этом Певцов охарактеризовал подобные картины как деструктивный продукт, не относящийся ни к детскому кино, ни к искусству в целом. По его словам, в детском кино должна быть мораль и положительный пример для подражания.
Актриса Елена Драпеко, призвала Министерство культуры активнее вмешиваться в творческий процесс и отменить законодательный пункт, который этому препятствует.
Обсуждение было связано с законопроектом, который законодательно закрепляет право Минкульта определять приоритетные направления для кинопроектов, претендующих на государственную поддержку. В настоящее время такие полномочия у министерства уже есть, но они регулируются постановлением правительства.
