В Государственной Думе состоялось обсуждение состояния российского кинематографа на заседании комитета по культуре. Одной из тем дискуссии стал фильм «Чебурашка», который был одним из лидеров новогоднего кинопроката, пишет «Ъ» .

Депутат Иван Мусатов заявил, что не все инакомыслящие кинодеятели покинули страну, и некоторые из них теперь занимаются созданием сказочных историй. По его мнению, таких деятелей необходимо выявлять и подвергать проверке. Он также высказался против практики распределения средств на кинофильмы «между своими».

Актер Дмитрий Певцов выразил несогласие с подобным подходом к финансированию. Он отметил, что качественным и содержательным кинолентам сложно найти инвесторов, в отличие от таких коммерчески успешных проектов, как «Чебурашка». При этом Певцов охарактеризовал подобные картины как деструктивный продукт, не относящийся ни к детскому кино, ни к искусству в целом. По его словам, в детском кино должна быть мораль и положительный пример для подражания.

Актриса Елена Драпеко, призвала Министерство культуры активнее вмешиваться в творческий процесс и отменить законодательный пункт, который этому препятствует.

Обсуждение было связано с законопроектом, который законодательно закрепляет право Минкульта определять приоритетные направления для кинопроектов, претендующих на государственную поддержку. В настоящее время такие полномочия у министерства уже есть, но они регулируются постановлением правительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.