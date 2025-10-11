Банк России активно занимается обновлением дизайна банкнот. Особое внимание привлекает новая купюра номиналом 500 рублей, посвящённая Северо-Кавказскому федеральному округу. В материале "Подмосковье Сегодня" подробно рассматривается, как проходит голосование, какие достопримечательности претендуют на изображение на банкноте, а также что будет с прежними пятисотрублёвыми банкнотами.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев выразил свою обеспокоенность относительно хода голосования, происходящего на фоне активного участия избирателей.

Дудаев направил претензии в адрес Центрального банка России, указав на изменение условий голосования за символы для новой сторублёвой банкноты. По его словам, после того как комплекс небоскребов «Грозный-Сити» стал лидером народного отбора, опередив Эльбрус, ЦБ начал закрывать платформы для голосования.

Жители Чеченской Республики хотят, чтобы на новой купюре был изображен высотный комплекс «Грозный-Сити». Изначально было объявлено, что голосовать можно будет через Госуслуги, почту, «Одноклассники» и «ВКонтакте». Однако сейчас некоторые из этих платформ закрываются. Несмотря на это, наблюдается значительный рост числа голосов от жителей Чеченской Республики и других регионов страны, которые поддержали идею включить «Грозный-Сити» на купюру. Динамика голосования стремительно нарастает, и мы значительно опережаем конкурентов, но некоторые платформы закрываются, — раскритиковал Банк России Дудаев в своем Телеграм-канале.

Напомним, к настоящему моменту за первенство в конкурсе борются два выдающихся объекта. Гора Эльбрус, самая высокая вершина Кавказа, набрала 1 099 871 голос и заняла первое место. Второе место досталось комплексу небоскребов «Грозный-Сити» с результатом 1 042 306 голосов. Третье место, значительно отстав от лидеров, заняла Дербентская крепость, за которую проголосовали 126 224 участника.