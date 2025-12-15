«Чего-то не хватало»: Полина Диброва откровенно высказалась о причине развода с Дмитрием Дибровым

Известная модель и телеведущая Полина Диброва дала откровенное интервью, в котором раскрыла причины своего громкого развода с мужем Дмитрием и поделилась подробностями новой жизни. Об этом пишет gazetametro.ru , корреспонденты которого пообщались со звездой на вечеринке Dibrova Club.

По словам Полины, главной причиной расставания стало внутреннее ощущение, что «в старых отношениях было что-то не так и чего-то не хватало». Она отметила, что можно долго делать вид, будто все хорошо, но приход новой любви становится безошибочным сигналом о том, что прежний союз себя исчерпал. По ее словам, внутри себя она знала, что все в итоге закончится.

Несмотря на расставание, Полине удалось сохранить уважительные отношения с бывшим супругом, и главным приоритетом для обоих остаются дети. По ее словам, все было изначально выстроено так, чтобы сыновья не пострадали от решения родителей. При необходимости оба готовы следить за ними, проводить время и так далее.

Старший 15-летний сын Александр остался жить с отцом, что, по объяснению Полины, связано с его желанием сохранить привычную обстановку и распорядок, но дети регулярно общаются с матерью и уже подружились с детьми ее нового избранника, бизнесмена Романа Товстика. 36-летняя Диброва также призналась, что не против снова стать мамой и мечтает о дочке.

Отдельно Полина рассказала о своем участии в новом реалити-шоу «Тайный миллионер» на канале СТС, съемки которого проходили в Индии. Она назвала проект для себя серьезным испытанием, так как его суть заключается в искусной игре и притворстве, что дается ей нелегко. Во время съемок, по ее словам, очень помогла поддержка родных и команды «Dibrova Club».

Полина также опровергла слухи о том, что после ее развода популярный женский клуб стал терять участниц, назвав подобные публикации в прессе неправдой. По ее словам, на теме развода с Дмитрием Дибровым появилось много спекуляций.

