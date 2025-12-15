«Чего-то не хватало»: Полина Диброва откровенно высказалась о причине развода с Дмитрием Дибровым
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Известная модель и телеведущая Полина Диброва дала откровенное интервью, в котором раскрыла причины своего громкого развода с мужем Дмитрием и поделилась подробностями новой жизни. Об этом пишет gazetametro.ru, корреспонденты которого пообщались со звездой на вечеринке Dibrova Club.
По словам Полины, главной причиной расставания стало внутреннее ощущение, что «в старых отношениях было что-то не так и чего-то не хватало». Она отметила, что можно долго делать вид, будто все хорошо, но приход новой любви становится безошибочным сигналом о том, что прежний союз себя исчерпал. По ее словам, внутри себя она знала, что все в итоге закончится.
Несмотря на расставание, Полине удалось сохранить уважительные отношения с бывшим супругом, и главным приоритетом для обоих остаются дети. По ее словам, все было изначально выстроено так, чтобы сыновья не пострадали от решения родителей. При необходимости оба готовы следить за ними, проводить время и так далее.
Старший 15-летний сын Александр остался жить с отцом, что, по объяснению Полины, связано с его желанием сохранить привычную обстановку и распорядок, но дети регулярно общаются с матерью и уже подружились с детьми ее нового избранника, бизнесмена Романа Товстика. 36-летняя Диброва также призналась, что не против снова стать мамой и мечтает о дочке.
Отдельно Полина рассказала о своем участии в новом реалити-шоу «Тайный миллионер» на канале СТС, съемки которого проходили в Индии. Она назвала проект для себя серьезным испытанием, так как его суть заключается в искусной игре и притворстве, что дается ей нелегко. Во время съемок, по ее словам, очень помогла поддержка родных и команды «Dibrova Club».
Полина также опровергла слухи о том, что после ее развода популярный женский клуб стал терять участниц, назвав подобные публикации в прессе неправдой. По ее словам, на теме развода с Дмитрием Дибровым появилось много спекуляций.
