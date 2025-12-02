«Знавали и худшие времена»: разведенные Полина и Дмитрий Дибровы впервые появились вместе на публике

На премьере новогоднего иммерсивного шоу «Щелкунчик. История, которую ты не знал» в театре «Особняк Дашков, 5» публика стала свидетелем не только сказочного действа, но и вполне земного цивилизованного сюжета. Как пишет KP.RU , бывшие супруги — 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров и 36-летняя Полина Диброва — впервые после официального развода, состоявшегося 20 сентября, вышли в свет вместе.

Полину и Дмитрия сопровождали трое общих сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Этот выход стал наглядным ответом на многочисленные сплетни и показал, что пара решила выстроить новые отношения, основанные на взаимном уважении и, прежде всего, интересах детей.

На вопросы журналистов об настроении Дмитрий ответил лаконично: «Знавали худшие времена. Спасибо за вопрос». Полина, блиставшая в серебристом платье, добавила, что «все прекрасно» и семья готовится к Новому году.

Однако их дальнейшие реплики прояснили картину полностью: бывшие супруги планируют праздновать Новый год раздельно, но это не мешает им вместе создавать праздничную атмосферу для детей. Все пройдет как обычно: елка, украшения и подарки. Дмитрий в свойственной ему ироничной манере пошутил о полете в Лапландию.

Младшие сыновья, в свою очередь, прямо высказали желание отмечать праздник «вместе с мамой и папой», а также с компьютером.

Напомним, что телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина объявили о разводе после 17 лет брака. Решение о расставании было совместным, без скандалов и взаимных претензий. Полина Диброва, которая моложе мужа на 30 лет и является матерью троих его сыновей, подчеркнула, что они сохранили дружеские отношения и будут вместе воспитывать детей. Главной причиной разрыва называются естественное охлаждение отношений и различия в жизненных интересах, хотя кто-то и придерживается версии о раннем романе с бизнесменом Товстиком.

Как отметила «Комсомолка», после громкого развода Полина осталась с бизнесменом Товстиком, а Дмитрий — с нутрициологом Екатериной Гусевой. Однако о романе ведущего и врача известно пока мало.

