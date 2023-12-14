Чего ждут многодетные родители из Подмосковья от наступающего Года семьи

Владимир Путин объявил следующий 2024 год Годом семьи. Напомним, что семья – одна из традиционных ценностей страны. По данным ВЦИОМ, для восьми из десяти опрошенных важно видеть Россию будущего страной, сохранившей традиционные моральные, национальные и религиозные ценности (81%). Это мнение разделяет и мама пятерых детей из Люберец, удостоенная знака «Материнская слава» Мария Негина.

Кстати, согласно статистике Министерства социального развития Московской области в регионе в этом году на 7 тыс. выросло число многодетных семей. Мария рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня», почему она положительно относится к такому решению главы государства и каких изменений ждет в этот особый для себя, можно сказать, именной год.

«Только приветствую такую инициативу от Владимира Путина. Я надеюсь, что в Год семьи многое изменится для многодетных родителей и для тех, у кого вообще есть дети, неважно, сколько их. Дети - это большое счастье», - призналась Мария Негина.

Женщина рассказала, что ее семья и многодетные семьи вообще не обделены вниманием. Однако еще есть вопросы, которые как раз можно было бы решить в Год семьи.

«Например, я бы хотела, чтобы появлялось больше бесплатных спортивных секций и кружков для детей. Это нужно, чтобы у всех были равные возможности гармонично развиваться и заниматься любимым делом», - считает многодетная мама.

Также важно, чтобы у больших семей было все благополучно с жильем, продолжила Мария. Ее проблему с малогабаритной квартирой обещал решить глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«Глава побывал у нас в гостях в октябре. Мы тогда стали одними из победителей федерального конкурса «Семья года» и он нас навестил, чтобы поздравить. Владимир Волков спросил, сколько у нас «квадратов». Мы ответили, что 60. Он посмотрел, подумал и сказал, что мало. Нужно хотя бы 100. Глава обещал взять это на личный контроль, и мы надеемся на скорейшее решение вопроса», - пояснила Мария Негина.