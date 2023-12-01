Чехия наравне со Словакией отказалась помогать Украине и поставлять ВСУ военную технику

Прага перестанет поставлять чешское вооружение Украине. Как заявила глава Минобороны Чехии Яна Чернохова, дальнейшие поставки могут поставить под угрозу собственную обороноспособность республики и ее граждан.

Ранее от поставок вооружений Киеву в его противостояшии в российскими войсками отказалась соседняя Словакия. Новоизбранный премьер Роберт Фицо четко дал понять Украине, что его страна больше станет накачивать ВСУ вооружениями, так как это бесполезно в деле решения украинского кризиса.

«На Украину мы послали только то, что могли, так, чтобы поставки не поставили под угрозу обороноспособность Чехии. Все вооружение, отправленное Киеву, было признано не нужным для армии и передано безвозмездно», — сообщила Чернохова на своей странице в соцсетях.

Несмотря на это, глава чешского Минобороны добавила, что военные Чехии готовы и дальше обучать солдат ВСУ на территории самой Чехии до конца 2024 года.