Чехия стала «второй родиной» для украинцев

Большинство проживающих в Чехии иностранцев являются гражданам Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД страны сообщает РИА Новости.

По данным на 30 июня 2025 года, в Чехии проживало 581 тысяча украинцев, то есть 53% от общего числа иностранцев в Чехии (1,09 млн человек). На втором месте находятся словаки (123 тысячи человек), а на третьем — вьетнамцы (69 тысяч человек).

За год число иностранцев в Чехии выросло примерно на 35 тысяч, добавили в ведомстве.

Недавно стало известно, что на КПП Верхний Ларс у границы с Грузией находятся около 90 граждан Украины, депортированных из России. Киев отказывается их принимать.

Об этом рассказала харьковский омбудсмен Виктория Колесник-Лавинская в телеграм-канале российской администрации Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Польше ликвидировали банду украинцев, похищавшую мигрантов ради выкупа.