Чехов, Островский и Брэдбери: в Красногорске стартовал XXVIII фестиваль «Театральная весна — 2026»

В Красногорске начался XXVIII фестиваль «Театральная весна — 2026». Второй день мероприятия запомнился зрителям тремя яркими постановками, среди которых особое внимание привлекли моноспектакль и творческая работа по произведению Леонида Филатова.

Театральная студия «Точка отсчета» представила спектакль «То, чего не может быть» — творческие поиски по знаменитому «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Леонида Филатова. Юные актеры предложили свое прочтение любимого многими произведения, соединив текст Филатова с современными сценическими решениями.

Театр-студия «Свободное плавание» показала постановку «Бедолаги: историю о забытых сокровищах» — увлекательную историю для всей семьи, наполненную приключениями и добрым юмором. Завершил второй день фестиваля Драматический театр «Большая Медведица» с моноспектаклем «Ля фаталь».

Третий день фестиваля запланирован на 28 марта. Организаторы обещают новые встречи с театральным искусством и яркие впечатления. Вход свободный. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.