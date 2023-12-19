Чеховская резиденция Деда Мороза стала лучшей в регионе

Резиденция Деда Мороза, расположенная в Городском парке культуры и отдыха Чехова, получила «Знак качества» и рекомендацию от самого новогоднего волшебника.

Организаторами конкурса выступила Московская областная дирекция по развитию парков при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья. В финал состязания вышли свыше двух десятков городских пространств с самыми необычными зимними локациями.

Конкурсанты соревновались в пяти категориях. Представители пространств представляли разные новогодние атрибуты, в том числе и резиденцию Деда Мороза. Чеховский парк представил лучшее декоративное жилище волшебника.

Резиденция Деда Мороза открылась в муниципалитете 1-го октября, регулярно в этой части чеховского парка проводят мероприятия для самых маленьких жителей муниципалитета. Скоро и сам волшебник будет встречать здесь детей, которые придут к нему в гости в преддверии Нового года.