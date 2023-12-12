Чеховские активисты стали победителями ежегодной премии «Герои нашего времени»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Чехов]
Добровольцы из городского округа Чехов получили награды за лидерство в ежегодной премии «Герои нашего времени». Ребята вошли в число победителей, которых в этом году было 27 человек. Об этом сообщил врип главы муниципалитета Михаил Собакин.
— «Саша Козлов получил премию в номинации „Помощь без границ“. Парень много раз в составе волонтерского отряда МГЕР ездил в новые регионы России, чтобы помочь местным жителям, а также бойцам в госпиталях. Лиза Шевякова стала победителем в номинации „ПРОдвижение“. Эту награду дают за реализацию проектов в области популяризации позитивного контента и образовательных проектов по подготовке специалистов в сфере медиа», — пояснил Михаил Собакин.
Премию приурочили ко Дню Героев Отечества. Она посвящена добровольцам и волонтерам, кто в трудную минуту помогает тем, кто в этом нуждается.
— «Организаторы премии — Молодая Гвардия партии „Единая Россия“ и Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области», — дополнил глава Чехова.
Кстати, в отборочных турах участвовало свыше тысячи человек.