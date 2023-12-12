Чеховские активисты стали победителями ежегодной премии «Герои нашего времени»

— «Саша Козлов получил премию в номинации „Помощь без границ“. Парень много раз в составе волонтерского отряда МГЕР ездил в новые регионы России, чтобы помочь местным жителям, а также бойцам в госпиталях. Лиза Шевякова стала победителем в номинации „ПРОдвижение“. Эту награду дают за реализацию проектов в области популяризации позитивного контента и образовательных проектов по подготовке специалистов в сфере медиа», — пояснил Михаил Собакин.