Чеховский педагог Никита Закрева стал победителем очного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2024»

В конкурсе принимали участие 1197 педагогов, которые работают в учебных заведениях минимум три года, но не больше семи. Заявки на участие подали педагоги из 71 региона РФ. 211 претендентов вышли в очный этап конкурса. В число победителей вошел чеховский педагог, который представлял интересы Московской области.

В рамках следующего тура, который стал финальным, педагогам предложили дать блиц-интервью, провести учебное занятие, подготовить публичное выступление и презентацию собственного опыта «У меня это хорошо получается». Проходить различные конкурсные испытания педагогам пришлось в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в период с 3 по 6 марта. Чеховский педагог Никита Закрева поделился мнением, какой конкурс показался ему самым сложным.

«На мой взгляд, самым сложным испытанием было публичное выступление, потому что это был первый конкурс очного этапа. Нужно было влиться в ритм состязаний, понять, в каком направлении двигаться, какие акценты делать, и исходя из этого корректировать свою стратегию выступлений», — признался победитель очного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2024» Никита Закрева.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил педагога Никиту Закреву с победой в столь престижном конкурсе и пожелал успехов в выбранной профессии, побед в различных конкурсах.