Челябинец по наводке СБУ разгромил кувалдой мемориал воинам СВО в Аше

В Аше произошло происшествие, связанное с мемориалом, посвящённым участникам специальной военной операции. Житель Челябинской области, действуя в сговоре с неизвестным лицом, представляющим интересы Украины, нанёс мемориалу повреждения с помощью кувалды. После этого он скрылся. Об этом сообщает региональное СУСК.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемого обнаружили в другом регионе.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, в ночь на 18 июля неизвестный в маске и тёмной одежде, находясь на Аллее славы в парке культуры и отдыха имени Пилютова в городе Аша, нанёс удар кувалдой по мемориалу, представляющему собой медиаэкран, посвящённый героям, которые защищали интересы своей страны в ходе специальной военной операции.

В результате действий преступника был причинен ущерб имуществу Дома культуры «Металлург» на сумму свыше полумиллиона рублей.

Подозреваемого удалось идентифицировать оперативно. Им оказался 40-летний житель этого региона, который вёл переписку в мессенджере с неизвестным лицом, действующим в интересах Украины. В ходе общения они договорились о повреждении мемориального объекта.

«Следственным отделом по городу Аша следственного управления СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений…)», — говорится в сообщении.

Также у подозреваемого обнаружили видеокамеру, с помощью которой он записывал свои действия, сообщает Следственный комитет.

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