Упрямого москвича 13 раз за день оштрафовали за демонстрирование нацисткой символики

Суд в Москве 13 раз за день оштрафовал москвича за публичное демонстрирование нацисткой символики во "ВКонтакте", указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В соответствии с материалами, которые были предоставлены обвинением, мужчина публиковал на своей странице в социальной сети контент, доступный для просмотра всем желающим, и в этом контенте присутствовала запрещенная у нас в стране нацистская символика.

В отношении каждого из 13 административных протоколов в отношении жителя Москвы были вынесены решения о назначении административных штрафов в размере 1 тыс. руб.

В судебном заседании молодой человек не стал отпираться, полностью признал свою ответственность и объяснил суду, что некоторое время назад действительно опубликовал материалы с нацистской символикой, которая теперь навсегда удалена с его аккаунта.

Ранее сообщалось, что дед претендента на пост главы британской спецслужбы работал на гитлеровцев.