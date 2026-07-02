Челябинск ушел под воду за один ливень: какие улицы затопило и где сейчас работают бригады

Послеобеденный ливень превратил несколько челябинских магистралей в зоны подтопления. Как сообщили в городской администрации, в диспетчерскую службу поступили сигналы о скоплениях воды на пересечениях Героев Танкограда с проспектом Победы, Кирова с проспектом Победы, Цвиллинга с Труда, а также на улицах Красного Урала и Каслинской.

На места оперативно выехали бригады «ЭВИС» — коммунальщики прочистили дождеприемные решетки от мусора и открыли крышки там, где это требовалось. Сейчас пять бригад продолжают откачку воды на перекрестке Молодогвардейцев и Куйбышева, улицах Братьев Кашириных, Валдайской и Краснопольском проспекте. В мэрии заверили, что ситуация находится под контролем, и попросили горожан сообщать о новых подтоплениях по круглосуточному телефону 727-46-26.