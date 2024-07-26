Челябинский губернатор выедет на место прорыва дамбы

Стало известно, что глава Челябинской области Алексей Текслер в субботу, 27 июля, отправится на место прорыва дамбы. Там же будет проведен и оперативный штаб, сообщает в пятницу издание РИА Новости .

По словам Текслера, на данный момент выполняется основная задача – разместить людей, которые проживают в зоне ЧП, в безопасном месте. С другими последствиями уже предстоит разбираться на месте во время оперштаба. Ситуация также находится на личном контроле главы региона.

Напомним, что инцидент случился в пятницу на Киалимском водохранилище: дамбу прорвало из-за обильных осадков. По ходу движения воды расположены сразу четыре населенных пункта, один из которых уже затоплен. Будут эвакуированы жители и трех других населенных пунктов, которые расположены по течению Киолим. В округе также введен режим ЧС.