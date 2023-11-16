Челябинским феминисткам отказали в проведении пикета против антиабортных инициатив властей

В Челябинске не нашлось площадки для проведения акции против сокращения сроков абортов и «вето отца», сообщает «Уральская феминистская инициатива».

Челябинские феминистки и маоисты подали заявку на проведение пикета на Алом поле. В мэрии заявили, что в воскресенье, в день, когда была намечена акция, уже занята. Недоступными оказались и другие традиционные места для выражения гражданской позиции.

В феминистской организации назвали отказ незаконным и пообещали чиновникам встречу в суде.