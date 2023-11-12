Челябинцы едва не поубивали друг друга на бесплатной раздаче коробок с пельменями и мороженым

В Челябинске местный предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей, чуть не спровоцировав своим аттракционом невиданной щедрости бойню местных жителей за халявные продукты.

Инцидент, как сообщает сообщает «74.ру», случился на стоянке в Ленинском районе Челябинска. Перед этим бизнесмен получил отказ от поставщика принять товар и решил раздать пельмени и мороженое прохожим.

20 тонн мороженого и пельменей разбудили в земляках бизнесмена стремление унести как можно больше.

«Челябинка Дарья похвасталась, что ее муж смог унести 20 коробок с мороженым. Стоимость продуктов оценивается в 4,5 млн рублей. Люди едва не подрались при бесплатной раздаче», — приводится в материале издания.

Также выяснилось, что указанный товар ранее побывал в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Везший в Челябинск пельмени и мороженое большегруз DAF перевернулся, водитель был госпитализирован.