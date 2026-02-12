«Челюсти» в Подмосковье: подростки-лихачи покорили сугробы на акуле

В Краснознаменске на ближайшей горке заметили хищника. Трапециевидная деревянная конструкция с острым носом и покатой спиной действительно напоминала акулу, которая по ошибке занырнула в снег вместо океана. Но паники не случилось: монстр оказался ручным, да еще и на тюбингах. Об этом сообщает REGIONS .

Местные умельцы — компания подростков во главе с Дмитрием — собрали необычный снегокат буквально из того, что нашлось в гараже и сарае. Основой послужили остатки старой мебели, днище усилили фанерой, а вместо полозьев прикрутили несколько изношенных «ватрушек». Получился гибрид саней, надувной лодки и арт-объекта.

«Собрали из старой мебели и сразу решили прокатиться! Поставили конструкцию на „ватрушки“, они дали мягкое скольжение и амортизацию», — рассказал REGIONS Дмитрий, один из создателей.

Первый тест-драйв прошел на ура. Акула бодро съезжала со склона, не зарывалась носом в сугроб и послушно управлялась ногами. Прохожие замедляли шаг, доставали телефоны и выстраивались в очередь на память. Еще бы: деревянный хищник с фирменным плавником смотрелся на заснеженном фоне как кадр из любительского, но очень обаятельного кино.

Вдохновленные успехом, создатели уже строят планы на расширение флота. В разработке — новые модели, имена которых пока держат в секрете. Известно лишь, что подростки намерены устроить для жителей Краснознаменска настоящее зимнее шоу.

Ранее сообщалось, что в Рязани с начала года 16 подростков попали в больницу с переломами после тюбинга.