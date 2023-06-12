Человеческие черепа, фашистские каски: на дне обмелевшего на две трети Каховского водохранилища находят жуткие артефакты

В сети появились фотографии того, что сейчас из себя представляет некогда огромное по площади Каховское водохранилище, спустя неделю после подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС.

Украинский теракт спровоцировал сильный исход воды из водохранилища, в результате чего оно потеряло более двух третей своей площади. По последним данным, Каховское водохранилище потеряло уже более 72% своей площади или 14,395 куб.км воды.

Украинский теракт спровоцировал мощный исход воды из водохранилища, в результате чего оно потеряло более двух третей своей площади. По последним данным, Каховское водохранилище потеряло уже более 72% своей площади или 14,395 куб.км воды.

Помимо прочего, на дне находят человеческие останки времен Великой отечественной войны, черепа, фашистские военные каски. Некоторые черепа до сих пор в касках.

Утром 6 июня украинские боевики в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС в Херсонской области, находящуюся под контролем российских военных. Обстрел, предположительно, ВСУ вели из РСЗО "Ольха". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.