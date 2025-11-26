«Человечество погрязнет в грехе». Почему богословы говорят о приближении апокалипсиса?

В кругах верующих и исследователей Священного Писания вновь нарастает интерес к древним пророчествам, которые рассматриваются как потенциальные маркеры наступления конца времен.

Ключевым аргументом в этих дискуссиях выступает возвращение израильского народа на историческую родину. С точки зрения христианской эсхатологии, это исполнение обетования трактуется как один из важнейших этапов, предваряющих возвращение Мессии.

Параллельно с этим многие богословы указывают на нарастающую волну морального релятивизма и отхода от традиционных духовных ценностей. В своих посланиях апостол Павел предрекал эпоху, когда общество будет поглощено грехом и станет сознательно отрицать фундаментальные религиозные принципы.

Центральное место в этих предостережениях занимает феномен апостасии — сознательного отказа от веры. Согласно библейским откровениям, это всеобщее духовное оскудение способно стать катализатором глобальных катаклизмов, кульминацией которых станет Судный день. Как сообщает ИА Кулик, эксперты в области теологии призывают не впадать в отчаяние. По их мнению, искренняя вера, соблюдение моральных заповедей и стремление к добродетели остаются тем духовным щитом, который может уберечь человечество от роковой пропасти и даровать шанс на искупление.

