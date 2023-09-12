«Человек иного порядка»: стало известно, почему Маску приписывают дружбу с нечистой силой

Имя предпринимателя Илона Маска и так каждый день не сходит со страниц таблоидов, но недавно вышедшая биография гениального бизнесмена взорвала мир. Особенно в свете заявления его биографа Уолтера Айзексона.

Писатель убежден, что Маском «движут демоны». Причем сам бизнесмен подозревает у себя биполярное растройство. Мы решили спросить у эзотерика и таролога Марианны Абравитовой, действительно ли бизнесмен связался с нечистой силой.

По ее словам, никакой дружбы с демонами у Маска нет, а люди ему просто завидуют.

«Рождает планета Земля гениальных людей, вспомнить только Леонардо да Винчи. Раз в 100-150 лет какой-то гениальный ум приходит к нам. Конечно, это люди иного порядка, у них иначе работает мозг. Они иначе видят этот мир, свои возможности», — заявила Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она сравнила Илона Маска с гениальным изобретателем Николой Тесла.

«Илон Маск человек такого же уровня, может быть, даже превосходящий по возможностям. Ведь технологии уже совершенно на другом уровне. Из всех гениев, рожденных за все время, у Илона Маска возможностей гораздо больше, чем у всех предыдущих», — добавила собеседница издания.

Чтобы узнать о психологическом состоянии здоровья бизнесмена, Марианна обратилась к картам Таро. По ее словам, он абсолютно здоровый человек, никакого биполярного расстройства у него нет.

«Возможно, он понимает, что он иной, другой, что он отличается от основной массы. Надо учитывать, что он находится на другом интеллектуальном уровне», — подчеркнула эзотерик.

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