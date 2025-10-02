«Человек — лавандовый раф» зарегистрировал свое имя как товарный знак

Известный интернет-персонаж, получивший прозвище «человек — лавандовый раф», официально сможет выпускать различные товары под собственным именем. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на телеграм-канал Mash.

Николай Василенко, создавший себе образ вечно улыбающегося человека, получил одобрение от Роспатента. Еще в январе текущего года он подал документы на регистрацию своего имени и хештега #улыбканиколаявасиленко в качестве товарных знаков.

Новые бренды будут использоваться для производства и продажи алкогольной продукции, посуды, косметических средств и кофе. Такое решение позволит бизнесмену защитить интеллектуальную собственность. До этого Василенко признавался в пристрастии к роскошным вещам и модной одежде, называя это своей слабостью.

Ранее ювелирные дома Cartier и Pandora потеряли эксклюзивные права на торговые знаки в РФ.