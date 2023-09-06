Человек пострадал при разгерметизации газового баллона в Екатеринбурге

В Екатеринбурге гражданин получил травмы во время разгерметизации газового баллона в квартире. Об этом пишет управление МЧС на своем официальном сайте по региону днем среды, 6 сентября.

По предварительным данным, на последнем этаже 12-ти этажного жилого дома на улице Циолковского в Екатеринбурге произошла разгерметизация газового баллона. Горения в квартире не было.

Также сообщается, что в результате ЧП повреждены оконные рамы, один человек пострадал. Ему оказали помощь медики, жильцов не эвакуировали.