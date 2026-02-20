Человек, раскрывший вековую загадку: не стало первооткрывателя захоронения Романовых

В Екатеринбурге на 94-м году жизни скончался выдающийся ученый Александр Авдонин, известный как один из первооткрывателей места захоронения останков семьи последнего российского императора Николая II. О смерти историка и геолога сообщили в Свердловском областном краеведческом музее, где он проработал многие годы.

Авдонин совершил свое эпохальное открытие еще в 1979 году вместе с писателем и сценаристом Гелием Рябовым, обнаружив место сокрытия останков царской семьи в урочище Ганина Яма. На протяжении 12 лет ученый вынужден был хранить эту тайну, и лишь в 1991 году участники поисков официально объединились в Екатеринбургский общественный фонд «Обретение».

В пресс-службе музея отметили, что Авдонин с 1993 года занимал должность старшего научного сотрудника, а в 2006 году стал первым заведующим отделом истории династии Романовых, который был создан при музее. По инициативе ученого в музее появился зал памяти династии Романовых, также он являлся организатором «Романовских чтений», которые проводились с 1990-х годов.

Коллеги Александра Николаевича рассказали, что он тесно сотрудничал со следователем-криминалистом Следственного комитета РФ Владимиром Соловьевым, который расследовал убийство царской семьи, поддерживал связь с экспертами и ведущими генетиками, занимавшимися идентификацией останков.

Работы Авдонина хранятся в фондах Свердловского областного краеведческого музея и в экспозиции «Дом Романовых и Урал», где ему посвящен отдельный раздел, увековечивающий его имя и вклад в изучение истории династии Романовых.