Человек упал на пути и погиб на оранжевой ветке метро в Москве

Как информирует ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб, трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 2 октября, на станции метро «Профсоюзная» Калужско-Рижской линии.

По словам собеседника агентства, сразу же было полностью остановлено движение поездов до станции «Новые Черемушки» от «Октябрьской».

«На Профсоюзной на пути упал человек, он скончался от полученных травм», — рассказал собеседник агентства.

Иные подробности произошедшего пока не сообщаются. Через некоторое время движение поездов на Калужско-Рижской линии было восстановлено.

К слову, это не первый подобный инцидент в столичной подземке за последние несколько недель. 15 сентября на станции метро «Печатники» мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом, но остался жив.