В Москве на станции метро «Печатники» мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом

Как сообщает MSK1.RU, инцидент в столичной подземке произошел вечером в пятницу, 15 сентября, на станции «Печатники» Люблинской линии Московского метрополитена.

Пассажир ожидал поезда, вдруг случайно потерял равновесие и упал на рельсы. Отмечается, что мужчина сумел вовремя сгруппироваться, нырнуть в специальный лоток безопасности и, благодаря этому, остался жив.

Машинист увидел падающего на рельсы пассажира и вовремя остановил состав. В настоящее время на место прибыли несколько сотрудников полиции и медики.