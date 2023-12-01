Человек упал на пути на салатовой ветке московском метро, движение поездов ограничено

В Московском метрополитене произошел второй за день сбой из-за оказавшегося на путях пассажира, сообщил столичный Дептранс.

Ранее в пятницу, 1 декабря, составы были вынуждены следовать с увеличенными интервалами из-за упавшего с платформы человека на Калининской линии. Теперь же, как сообщает ведомство, то же самое произошло на салатовой ветке столичной подземки.

«На северном участке салатовой ветки метро Москвы поезда ходят с увеличенным интервалом из-за человека на пути», - предупредил Дептранс в своем аккаунте в соцсетях.

Других подробностей инцидента пока не приводится.