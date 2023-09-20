«Человека могут отключить от его цифрового двойника»: плюсы и минусы применения электронных документов

Президент приравнял электронную версию документов из мобильного приложения «Госуслуги» к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта можно будет исключительно по желанию гражданина.

Как раньше многие отказывались получать ИНН, так и сейчас россияне остерегаются оформления цифрового паспорта. Впрочем, как и цифрового рубля, который считают не настоящими деньгами. Граждане резонно полагают, что рано или поздно тотальная цифровизация может стать способом контроля над ними.

«Я считаю, что это еще один шаг в направлении достижении цифрового контроля через цифровую идентификацию каждого. Недавно разговаривал с представителем одной IT-компании: они открыто признаются, что трудятся над созданием виртуального цифрового двойника человека. Боюсь, что однажды мы все станем приложением к нашему виртуальному аватару», — изложил свою позицию Игорь Шнуренко, писатель, автор книг об Искусственном интеллекте и философии сознания.

По мнению эксперта, глобальная синхронизация систем идентификации личности происходит не только в России, но и во всем мире. На той же Украине не так давно ввели электронные социальные карты. В Китае несколько последних лет пытаются апробировать «систему социального кредита», когда рейтинг человека и его доступ к тем или иным видам услуг будет зависеть от того, что записано в компьютерных файлах о нем.

«Нам говорят, что это делается для скорости обработки документов, но в этих файлах содержатся те данные на человека, которые ему невозможно уже будет изменить», — подчеркнул Шнуренко.

Противники всемирной цифровизации уверены, что эти эксперименты в будущем приведут к созданию общества тотального контроля. Где с одной стороны от внимания властей не ускользнет любое правонарушение, так что жить в нем будет гораздо безопаснее, а с другой — о правах человека и свободе личности придется забыть.

«Нас будут наказывать или поощрять за те или иные поступки, которые выгодны вовсе не нам, и если мы будем несогласны с этим, то однажды нашего виртуального двойника просто отключат от всей системы», — напугал эксперт.

В данный момент в России однозначно говорят о том, что использование цифровых документов происходит исключительно на добровольной основе, но надо понимать, что прогресс не стоит на месте и рано или поздно произойдет полная синхронизация этих систем, заключил Шнуренко.

Ранее специалисты назвали другие риски введения электронного паспорта.