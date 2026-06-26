Подростки часто месяцами скрывают боли и дискомфорт в интимной зоне — из страха, стеснения или непонимания серьезности ситуации. При этом родители уверены, что посещать уролога нужно только после 40 лет. Детский хирург, уролог-андролог Михаил Никитский в беседе с RuNews24.ru предупреждает: такая обоюдная неловкость может довести до операции, тогда как обычный профилактический осмотр способен предотвратить проблему. Специалист призвал родителей регулярно показывать мальчиков врачу, даже если нет жалоб.

Молчание — не золото, когда речь идет о здоровье. Особенно если это касается подростков и интимных проблем. Михаил Никитский отмечает: многие мальчики годами терпят боль и дискомфорт, боясь признаться даже родителям. Причина — в стеснении и страхе оказаться «не таким, как все».

Проблема усугубляется тем, что взрослые часто считают уролога врачом для мужчин старше 40. Однако значительная часть заболеваний, включая варикоцеле и кисты придатка яичка, берет начало именно в подростковом возрасте и долгое время протекает почти бессимптомно. К моменту обращения к специалисту нередко требуется уже хирургическое вмешательство.

Врач подчеркивает: корень проблемы — в коммуникации. Родители избегают деликатных тем, полагая, что ребенок сам расскажет, если что-то беспокоит. Подросток же молчит из-за неловкости. Так возникает замкнутый круг.

Врач подчеркивает: порой своевременный разговор с ребенком о состоянии его здоровья может оказаться тем самым шагом, который отделяет профилактический визит к урологу от экстренной операции. Решение здесь одно — сделать регулярные осмотры у профильного специалиста такой же привычной практикой, как визиты к стоматологу. Причем посещать врача стоит даже при отсутствии каких-либо жалоб. Этот несложный подход помогает предотвратить серьезные последствия и избежать хирургического вмешательства в молодом возрасте.