Чем закончится война с вейпами? Депутаты предложили сажать за электронные сигареты

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с радикальной инициативой: они предложили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву криминализировать оборот и употребление электронных сигарет. Соответствующее обращение, с которым ознакомилось РИА Новости , направлено в МВД.

Авторами законодательной инициативы стали первый заместитель руководителя думской фракции Дмитрий Гусев и депутат Елена Драпеко. По их мнению, подобная мера, приравнивающая вейпы к наркотическим средствам, позволит унифицировать правоприменительную практику, устранить существующие правовые пробелы и минимизировать почву для злоупотреблений.

Кроме того, парламентарии просят главу МВД рассмотреть возможность подготовки законопроекта об ответственности за незаконный оборот вейпов, а также обеспечить участие экспертов министерства в работе специальной совместной рабочей группы.

«Сегодня мы видим, как вейпы превращаются из модного аксессуара в инструмент распространения опасных веществ. Необходимо выработать чёткую систему ответственности, которая бы обеспечивала защиту здоровья граждан, прежде всего детей и молодёжи», — Дмитрий Гусев в комментарии агентству.

