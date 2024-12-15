Чемезов рассказал, как Путин одним своим решением спас российский ОПК
Фото: [kremlin.ru]
В начале 2000-х годов, когда Владимир Путин только начинал свой путь на посту главы государства, он принял важное решение — объединить оборонные предприятия в государственные холдинги. Это решение стало ключевым фактором, который позволил России успешно вести военные действия в настоящее время, как отметил Сергей Чемезов, генеральный директор корпорации Ростех.
В показанной на «Первом канале» документальной ленте «Покорители небес», приуроченной к 85-летию конструкторских бюро Сухого и Микояна, Чемезов детально рассказал о случившемся.
«Если бы, конечно, в нулевые годы наш президент Владимир Владимирович Путин не принял решение о консолидации всех оставшихся оборонных предприятий, в том числе авиационных, в государственные холдинги, в корпорации, наверное, на сегодняшний день было бы очень сложно нам сегодня участвовать в каких-либо военных действиях», — сказал он.
Сергей Чемезов обратил внимание на то, в каком плачевном состоянии находилась оборонная промышленность РФ в 90-е годы прошлого столетия.
Ранее сообщалось, что российские ученые представили и успешно протестировали новую защитную систему, использующую специальные тросы и прочные сетки, способные выдерживать нагрузки от бетонного блока массой в несколько тонн во время атак ударных беспилотников самолетного типа.