Жители Башкирии в разгар отпускного сезона все чаще пересылают чемоданы и снаряжение почтой, чтобы путешествовать налегке и не переплачивать за перевес. Как сообщили в Почте России, через почтовую сеть можно отправить к месту отдыха рюкзаки, спортивный инвентарь, туристическое снаряжение, а обратно — сувениры и покупки.

Для расчета стоимости и сроков компания рекомендует использовать почтовый калькулятор на сайте или в мобильном приложении, а при онлайн-оформлении клиенты получают бонусы, которыми можно оплатить будущие отправления.

Перед пересылкой специалисты советуют сверяться с перечнем запрещенных и ограниченных предметов: жидкости и аэрозоли по России разрешены, а скоропортящиеся продукты и ядовитые растения — нет. Отследить посылку можно в реальном времени. Директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков отметил, что услуга особенно востребована у путешественников с пересадками и семей с детьми, поскольку заранее отправленный багаж делает дорогу комфортнее и избавляет от дополнительных расходов.