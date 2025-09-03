Названо число возвращенных вещей пассажирам нижегородского метро

За первые восемь месяцев текущего года в Нижегородском метрополитене произошло значительное снижение числа забытых пассажирами вещей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений о потерянных предметах сократилось на 39%, что свидетельствует о возросшей внимательности горожан. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Несмотря на эту положительную динамику, сотрудникам метро удалось вернуть владельцам 114 утерянных предметов. Традиционно в списке забытых вещей лидируют зонты, телефоны и проездные документы, однако пассажиры также часто оставляют в вагонах и на станциях сменную одежду и обувь. Наиболее необычной находкой этого сезона стал электросамокат, который благополучно вернули его рассеянному владельцу.

Практическим следствием такой работы стала не только экономия средств граждан, но и формирование культуры ответственного отношения к личным вещам. Метрополитен организовал эффективную систему хранения и возврата, позволяющую быстро находить владельцев утерянных предметов.

Итогом сложившейся ситуации стало укрепление доверия между пассажирами и службами метрополитена. Систематическая работа по информированию пассажиров и оптимизация процессов возврата способствуют созданию комфортной транспортной среды, где каждый забытый предмет имеет высокие шансы вернуться к своему владельцу.

