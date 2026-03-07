«Чемоданное настроение в Дубае»: эскорт-модели бегут из Дубая

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке представительницы индустрии развлечений и эскорт-модели из Объединенных Арабских Эмиратов начали массово прибывать на индонезийский остров Бали. Эту информацию в беседе с РИА Новости подтвердил Александр, совладелец одного из местных ночных клубов.

По наблюдениям участников рынка ночных развлечений Бали, в последнее время наблюдается аномальный наплыв девушек, сменивших прописку с Дубая на тропический курорт. Александр отмечает резкую смену привычной миграции.

«За последние несколько дней мы получили десятки сообщений от девушек, которые раньше работали в Дубае. Они спрашивают о возможностях работы на Бали или просто прилетают сюда на время. Это заметная тенденция последних дней».

В большинстве своем это гражданки государств Восточной Европы и девушки из Латинской Америки. По предварительным подсчетам собеседника агентства, речь идет минимум о нескольких десятках визитеров, и этот показатель неуклонно ползет вверх.

«Обычно такие переезды происходят постепенно, но сейчас это выглядит как быстрый поток. Многие говорят, что хотят переждать ситуацию на Ближнем Востоке и выбирают Бали как альтернативу. Видимо, так высоко ими оценивается местная "клиентура"», — добавил бизнесмен.

Ранее сообщалось о том, что Дубай стоит на пороге продовольственного кризиса из-за войны с Ираном.