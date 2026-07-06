Чемоданы оставили в Египте, в бак залили топливо: сотня россиян прилетела в Москву без вещей

Пассажиры рейса из Хургады в Москву прилетели без багажа — перевозчик намеренно оставил чемоданы в аэропорту вылета. Как пишет « Турпром », такое решение объяснили необходимостью взять на борт дополнительный запас топлива. Это дало бы экипажу возможность дольше находиться в воздухе при возникновении проблем с посадкой или других нештатных ситуаций в столичных аэропортах.

По словам туристов, сотрудники авиакомпании сослались на требования безопасности полета, однако о решении пассажирам объявили непосредственно перед взлетом. Люди не успели скорректировать планы или подготовиться к тому, что личные вещи останутся в Египте. Доставка багажа затягивается: некоторым уже сообщили, что сумки могут перенаправить в Гомель, остальным приходится самостоятельно искать способы вернуть чемоданы. Официальных заявлений о сроках возврата багажа перевозчик пока не делал, пассажиры ждут инструкций от службы поддержки.