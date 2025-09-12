Чемпион Европы по боксу Михайленко обнаружен в Омске с простреленной головой

В Омске было найдено тело чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко. Об этом проинформировал источник телеканала РЕН ТВ.

По словам источника, 31-летний спортсмен был обнаружен в своей квартире с огнестрельным ранением в голову. В момент происшествия в гостях у Михайленко находился 23-летний молодой человек, который, по предварительным данным, в ходе конфликта выстрелил в боксера.

Подозреваемый попытался скрыться в Новосибирской области, но его удалось задержать. В настоящий момент ему предъявлены обвинения по статье об убийстве.

В 2008 году Михайленко стал победителем первенства Европы среди юниоров.