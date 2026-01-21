Черепная пластина за полтора миллиона: жестокая расправа над моделью Тартановой обернулась долгом для ее семьи

Жестокое избиение обернулось для модели Анжелики Тартановой необходимостью в сложнейшей и дорогостоящей медицинской помощи. Как сообщает MSK1.ru со ссылкой на благотворительный фонд «Память», девушке, которую недавно забрали домой в Краснодар, требуется операция по установке пластины на череп и длительная реабилитация.

По словам сестры пострадавшей, Анастасии, общая стоимость необходимого лечения превышает полтора миллиона рублей. Таких средств у семьи модели нет, поэтому уже запущен сбор пожертвований. В фонде уточнили, что последствия травм крайне серьезны: после проведенной трепанации черепа Анжелика временно утратила базовые когнитивные функции и не могла вспомнить названия обычных бытовых предметов.

При этом, как утверждает сестра, 40-летний Дмитрий Кузьмин, подозреваемый в избиении, никак не участвует в оплате лечения пострадавшей. Более того, родные модели убеждены, что расследование этого резонансного уголовного дела намеренно затягивается, оставляя Анжелику без гарантированной помощи и справедливости.

Ранее сообщалось, что неизвестный неделю переписывался с родными из телефона избитой модели Тартановой.