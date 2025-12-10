С телефона модели Тартановой отправляли сообщения родным, когда она уже лежала в реанимации

В деле об избиении модели Анжелики Тартановой появилась новая тревожная деталь. По данным Telegram-канала, в течение недели, когда пострадавшая находилась в реанимации, с ее телефона велась активная переписка с родственниками. Неизвестный, имевший доступ к устройству, убеждал близких, что с девушкой все в порядке.

По имеющейся информации, последние сообщения от ее имени были отправлены 30 ноября, в то время как сама Тартанова была госпитализирована в тяжелом состоянии 23 ноября. Родные модели обратили внимание, что стиль общения в этот период заметно изменился и стал холоднее.

Например, на вопрос сына «Как дела?», тот, кто сидел в телефоне, лаконично отвечал: «Нормально, спала». Вместо привычного «сынок» в переписке стало фигурировать формальное обращение «сын».

Также неизвестный, действуя от лица Анжелики, объяснял задержки с ответами и невозможность созвониться тем, что «в Москве глушат связь». Сообщения родным приходили с заметным опозданием — около восьми часов вечера или даже ночью.

В настоящее время обстоятельства инцидента и личность человека, который вел переписку с телефона пострадавшей, выясняются.

