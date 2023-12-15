Через день после обращения к Путину военнослужащая Береза получила ветеранское удостоверение

После обращения к президенту Владимиру Путину военнослужащая Юлия Береза уже получила ветеранское удостоверение, а ее матери оказывают помощь. Об этом сообщает РИА Новости .

Береза обратилась к президенту с просьбой оформить ей и ее мужу документы ветеранов РФ и оказать помощь ее матери получить положенную ей соцподдержку. Сотрудники следственного комитета помогли женщине всего за сутки получить документы. В торжественной обстановке ей и ее мужу вручили удостоверения ветеранов боевых действий.

Сообщается, что матери женщины, обратившейся к Путину, уже оказывают помощь для оформления всех доступных ей мер помощи. Также к маме военнослужащей прикрепили соцработника и уже оформили ей направление для медицинского обследования и организации дальнейшего лечения.