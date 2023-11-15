«Через кризис мы выздоравливаем»: известный экстрасенс раскрыла, к чему приведут человечество многочисленные войны

Несмотря на повышающийся уровень образования в мире, бесконечные разговоры о ценности человеческой жизни, все так же, как и в далекие темные времена, на планете вспыхивают войны и другие вооруженные конфликты.

Эзотерики уверены, это эти процессы необходимы, чтобы в конечном итоге приблизиться к свету, а борьба добра и зла — это так называемая распаковка.



Известный экстрасенс Арина Ласка рассказала, в чем смысл войн, и наступят ли когда-нибудь повсеместно счастливые времена.



По ее словам, невозможно избежать военных конфликтов и больших человеческих жертв.

«На земле есть такое понятие, как дуальность — добро и зло, небо и земля. Но на самом деле мы все стремимся к единому процессу любви. Это как болезнь, когда через обострение, через кризис мы выздоравливаем. Чернота — это высокая концентрация света и любви в одной точке. Через мрак и ужас происходит распаковка света», — рассказала Ласка интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс уверена, что без страшных конфликтов, без жертв невозможно распаковать эту энергию любви.

«Сейчас тяжелое время. Земля вибрирует на максимуме. Человечество в конечном итоге должно прийти к осознанности и росту духовности. Но это произойдет через чудовищные испытания, страшные катаклизмы и войны. Через плохое к нам придет хорошее, и это уже не за горами», — заключила собеседница издания.

Ранее эзотерик рассказала, почему матрицы не существует.